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Rentable CF Industries-Investition?

S&P 500-Papier CF Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CF Industries-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen CF Industries-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CF Industries Holdings Inc
106.45 EUR -0.80 EUR -0.75 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der CF Industries-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die CF Industries-Aktie an diesem Tag 56,80 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die CF Industries-Aktie investierten, hätten nun 1,761 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 28.10.2026 auf 119,92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 211,13 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 211,13 USD entspricht einer Performance von +111,13 Prozent.

CF Industries war somit zuletzt am Markt 18,18 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
15.05.19 CF Industries Outperform Cowen and Company, LLC
23.04.19 CF Industries Outperform Cowen and Company, LLC
06.03.19 CF Industries Outperform Cowen and Company, LLC
04.10.18 CF Industries Outperform Cowen and Company, LLC
04.09.18 CF Industries Equal Weight Barclays Capital

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