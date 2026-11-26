Profitable CF Industries-Investition?

Anleger, die vor Jahren in CF Industries-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 26.11.2021 wurden CF Industries-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 62,80 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15,924 CF Industries-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des CF Industries-Papiers auf 117,50 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.871,02 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 87,10 Prozent gesteigert.

Alle CF Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net