Rentable CF Industries-Investition?

Investoren, die vor Jahren in CF Industries-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem CF Industries-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das CF Industries-Papier 77,46 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die CF Industries-Aktie investierten, hätten nun 1,291 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 113,70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 146,79 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 46,79 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte CF Industries einen Börsenwert von 17,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net