S&P 500-Papier Charles Schwab-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Charles Schwab von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Charles Schwab-Aktie Investoren gebracht.
Werte in diesem Artikel
Am 20.08.2016 wurde die Charles Schwab-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Charles Schwab-Aktie 30,45 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Charles Schwab-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 32,841 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.08.2026 3.641,38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 110,88 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 264,14 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Charles Schwab betrug jüngst 193,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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|Datum
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|03.09.19
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|Wolfe Research
|18.06.19
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|08.09.17
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|11.07.17
|Charles Schwab Hold
|Deutsche Bank AG
|13.03.17
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