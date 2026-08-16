S&P 500-Papier Charles Schwab-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Charles Schwab von vor 10 Jahren eingebracht

Lohnender Charles Schwab-Einstieg?

20.08.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Charles Schwab-Aktie Investoren gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 20.08.2016 wurde die Charles Schwab -Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Charles Schwab-Aktie 30,45 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Charles Schwab-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 32,841 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.08.2026 3.641,38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 110,88 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 264,14 Prozent angewachsen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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