S&P 500-Papier Charles Schwab-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Charles Schwab-Anleger freuen

Ausschüttung an Anteilseigner

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Charles Schwab-Anleger über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Charles Schwab am 21.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 1,08 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vorjahresvergleich um 8,00 Prozent an. 2,33 Mrd. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Damit wurde die Charles Schwab-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 2,37 Prozent aufgebessert.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Via New York beendete der Charles Schwab-Anteilsschein den Tag der Hauptversammlung bei 90,41 USD. Die Charles Schwab-Aktie verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 1,08 Prozent. Somit sank die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 1,35 Prozent.

Aktienkurs vs. tatsächliche Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat der Kurs von Charles Schwab via New York 3,55 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 4,79 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Charles Schwab

Für 2026 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 1,26 USD. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 1,40 Prozent anziehen.

Wichtigste Eckdaten von Charles Schwab

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Charles Schwab beträgt aktuell 156,619 Mrd. USD. Charles Schwab weist aktuell ein KGV von 21,47 auf. Der Umsatz von Charles Schwab betrug in 2025 27,675 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 4,65 USD.

Redaktion finanzen.net