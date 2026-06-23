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S&P 500-Papier Charter A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Charter A-Investment von vor 3 Jahren verloren

26.06.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Charter A-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Charter Inc (A) (Charter Communications)
112,60 EUR -1,90 EUR -1,66%
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Das Charter A-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Charter A-Anteile an diesem Tag 336,88 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,297 Charter A-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 38,49 USD, da sich der Wert eines Charter A-Papiers am 25.06.2026 auf 129,65 USD belief. Das entspricht einem Minus von 61,51 Prozent.

Der Börsenwert von Charter A belief sich jüngst auf 16,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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