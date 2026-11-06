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Charter A-Performance im Blick

S&P 500-Papier Charter A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Charter A von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren Charter A-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Charter Inc (A) (Charter Communications)
110.62 EUR 3.40 EUR 3.17 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurde das Charter A-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 217,86 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4,590 Charter A-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 125,86 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 577,71 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 42,23 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Charter A bezifferte sich zuletzt auf 19,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
15.08.19 Charter A Hold The Benchmark Company
12.07.19 Charter A Buy Pivotal Research Group
31.07.18 Charter A Buy Pivotal Research Group
27.04.18 Charter A Buy Pivotal Research Group
05.02.18 Charter A Buy Pivotal Research Group

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