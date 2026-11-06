S&P 500-Papier Charter A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Charter A von vor einem Jahr verloren

Charter A-Performance im Blick

06.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Charter A-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Charter A-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 217,86 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4,590 Charter A-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 125,86 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 577,71 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 42,23 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Charter A bezifferte sich zuletzt auf 19,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net