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S&P 500-Papier Charter A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Charter A-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

01.05.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Charter A-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Charter Inc (A) (Charter Communications)
135,28 EUR -3,72 EUR -2,68%
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Charter A-Aktie via Börse NAS feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 366,51 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Charter A-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,728 Charter A-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 450,66 USD, da sich der Wert einer Charter A-Aktie am 30.04.2026 auf 165,17 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 54,93 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Charter A belief sich jüngst auf 19,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Nachrichten zu Charter Inc (A) (Charter Communications)

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Analysen zu Charter Inc (A) (Charter Communications)

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15.08.2019Charter A HoldThe Benchmark Company
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27.04.2018Charter A BuyPivotal Research Group
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31.07.2018Charter A BuyPivotal Research Group
27.04.2018Charter A BuyPivotal Research Group
05.02.2018Charter A BuyPivotal Research Group
27.10.2017Charter A BuyPivotal Research Group
DatumRatingAnalyst
15.08.2019Charter A HoldThe Benchmark Company
27.10.2017Charter A Equal WeightBarclays Capital
22.02.2017Charter Communications NeutralMoffettNathanson
11.10.2016Charter Communications NeutralMoffettNathanson
26.05.2016Charter Communications Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
04.12.2017Charter A UnderweightBarclays Capital
30.12.2008Charter Communications DowngradeCitigroup Corp.
12.09.2007Charter Communications ErsteinschätzungLehman Brothers Inc.
09.06.2005Charter Comm. ErsteinschätzungGoldman Sachs
09.06.2005Update Charter Communications Inc.: UnderperformGoldman Sachs

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