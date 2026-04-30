S&P 500-Papier Charter A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Charter A-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Charter A-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Charter A-Aktie via Börse NAS feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 366,51 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Charter A-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,728 Charter A-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 450,66 USD, da sich der Wert einer Charter A-Aktie am 30.04.2026 auf 165,17 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 54,93 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Charter A belief sich jüngst auf 19,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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