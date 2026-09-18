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Lukrativer Charter A-Einstieg?

S&P 500-Papier Charter A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Charter A-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Charter A eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Charter Inc (A) (Charter Communications)
115.82 EUR 0.36 EUR 0.31 %
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Charter A-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Charter A-Papiers betrug an diesem Tag 455,73 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,219 Charter A-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 29,27 USD, da sich der Wert einer Charter A-Aktie am 17.09.2026 auf 133,37 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 70,73 Prozent verkleinert.

Charter A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
15.08.19 Charter A Hold The Benchmark Company
12.07.19 Charter A Buy Pivotal Research Group
31.07.18 Charter A Buy Pivotal Research Group
27.04.18 Charter A Buy Pivotal Research Group
05.02.18 Charter A Buy Pivotal Research Group

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