S&P 500-Papier Charter A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Charter A-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Lukrativer Charter A-Einstieg?

18.09.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Charter A eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Charter A-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Charter A-Papiers betrug an diesem Tag 455,73 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,219 Charter A-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 29,27 USD, da sich der Wert einer Charter A-Aktie am 17.09.2026 auf 133,37 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 70,73 Prozent verkleinert.

Charter A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net