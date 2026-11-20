S&P 500-Papier Charter A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Charter A von vor 5 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Charter A-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Am 20.11.2021 wurde das Charter A-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 682,34 USD. Bei einem Charter A-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,147 Charter A-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 133,18 USD gerechnet, wäre die Investition nun 19,52 USD wert. Damit wäre die Investition um 80,48 Prozent gesunken.
Jüngst verzeichnete Charter A eine Marktkapitalisierung von 22,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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