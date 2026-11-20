Charter A-Performance

Anleger, die vor Jahren in Charter A-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 20.11.2021 wurde das Charter A -Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 682,34 USD. Bei einem Charter A-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,147 Charter A-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 133,18 USD gerechnet, wäre die Investition nun 19,52 USD wert. Damit wäre die Investition um 80,48 Prozent gesunken.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Charter A

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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