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Lohnender Chipotle Mexican Grill-Einstieg?

S&P 500-Papier Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Chipotle Mexican Grill von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Chipotle Mexican Grill-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Chipotle Mexican Grill Inc.
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Heute vor 10 Jahren wurde die Chipotle Mexican Grill-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 8,37 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Chipotle Mexican Grill-Papier investiert hätte, befänden sich nun 119,529 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3.744,83 USD, da sich der Wert einer Chipotle Mexican Grill-Aktie am 25.09.2026 auf 31,33 USD belief. Damit wäre die Investition um 274,48 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Chipotle Mexican Grill zuletzt 39,59 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Chipotle Mexican Grill Analysen

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Datum Rating Analyst
24.07.19 Chipotle Mexican Grill Hold Maxim Group
24.07.19 Chipotle Mexican Grill Market Perform Telsey Advisory Group
11.06.19 Chipotle Mexican Grill Hold Maxim Group
23.05.19 Chipotle Mexican Grill Underperform BMO Capital Markets
25.04.19 Chipotle Mexican Grill Buy BTIG Research

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