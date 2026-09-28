S&P 500-Papier Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Chipotle Mexican Grill von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Chipotle Mexican Grill-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 10 Jahren wurde die Chipotle Mexican Grill-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 8,37 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Chipotle Mexican Grill-Papier investiert hätte, befänden sich nun 119,529 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3.744,83 USD, da sich der Wert einer Chipotle Mexican Grill-Aktie am 25.09.2026 auf 31,33 USD belief. Damit wäre die Investition um 274,48 Prozent gestiegen.
Insgesamt war Chipotle Mexican Grill zuletzt 39,59 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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