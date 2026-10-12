S&P 500-Papier Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Chipotle Mexican Grill-Investment von vor 3 Jahren verloren

Investmentbeispiel

12.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Chipotle Mexican Grill-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Chipotle Mexican Grill-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 35,87 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Chipotle Mexican Grill-Aktie investiert hat, hat nun 2,788 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Chipotle Mexican Grill-Aktien wären am 09.10.2026 88,06 USD wert, da der Schlussstand 31,59 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 11,94 Prozent verringert.

Chipotle Mexican Grill war somit zuletzt am Markt 39,86 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net