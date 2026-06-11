Lohnende Chipotle Mexican Grill-Investition?

S&P 500-Papier Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel Verlust hätte eine Chipotle Mexican Grill-Investition von vor einem Jahr eingebracht

15.06.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Chipotle Mexican Grill-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

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Am 15.06.2025 wurde die Chipotle Mexican Grill-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 50,24 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Chipotle Mexican Grill-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,904 Chipotle Mexican Grill-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.06.2026 auf 32,23 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 641,52 USD wert. Mit einer Performance von -35,85 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt. Insgesamt war Chipotle Mexican Grill zuletzt 41,38 Mrd. USD wert. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

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