DAX24.907 +1,1%Est506.226 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5100 +7,5%Nas26.498 +2,4%Bitcoin57.174 +1,0%Euro1,1609 ±0,0%Öl82,42 -5,1%Gold4.357 +3,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und Iran einigen sich auf Abkommen: DAX steigt kräftig -- US-Börsen stark -- SpaceX-Aktie nach Rekord-IPO im Blick -- Chip-Aktien, Rheinmetall, Ölaktien, Allianz, Lufthansa, TUI im Fokus
Top News
Rezolve AI: KI-Disruption im E-Commerce trifft auf 300-Millionen-Dollar-Aktienrückkauf Rezolve AI: KI-Disruption im E-Commerce trifft auf 300-Millionen-Dollar-Aktienrückkauf
Strategy-Aktie auf dem Prüfstand: Die Mechanismen hinter der Milliarden-Bitcoin-Wette Strategy-Aktie auf dem Prüfstand: Die Mechanismen hinter der Milliarden-Bitcoin-Wette
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Lohnende Chipotle Mexican Grill-Investition?

S&P 500-Papier Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel Verlust hätte eine Chipotle Mexican Grill-Investition von vor einem Jahr eingebracht

15.06.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Chipotle Mexican Grill-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Chipotle Mexican Grill Inc.
28,20 EUR 0,40 EUR 1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 15.06.2025 wurde die Chipotle Mexican Grill-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 50,24 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Chipotle Mexican Grill-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,904 Chipotle Mexican Grill-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.06.2026 auf 32,23 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 641,52 USD wert. Mit einer Performance von -35,85 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Chipotle Mexican Grill zuletzt 41,38 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Chipotle Mexican Grill und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Chipotle Mexican Grill Inc.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Chipotle Mexican Grill Inc.

DatumRatingAnalyst
24.07.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
24.07.2019Chipotle Mexican Grill Market PerformTelsey Advisory Group
11.06.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
23.05.2019Chipotle Mexican Grill UnderperformBMO Capital Markets
25.04.2019Chipotle Mexican Grill BuyBTIG Research
DatumRatingAnalyst
24.07.2019Chipotle Mexican Grill Market PerformTelsey Advisory Group
25.04.2019Chipotle Mexican Grill BuyBTIG Research
25.04.2019Chipotle Mexican Grill Market PerformBMO Capital Markets
18.04.2019Chipotle Mexican Grill OutperformTelsey Advisory Group
07.02.2019Chipotle Mexican Grill Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
24.07.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
11.06.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
25.04.2019Chipotle Mexican Grill Market PerformCowen and Company, LLC
25.04.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
17.04.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
DatumRatingAnalyst
23.05.2019Chipotle Mexican Grill UnderperformBMO Capital Markets
01.10.2018Chipotle Mexican Grill UnderperformOppenheimer & Co. Inc.
27.08.2018Chipotle Mexican Grill UnderperformWedbush Morgan Securities Inc.
07.02.2018Chipotle Mexican Grill SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
31.01.2018Chipotle Mexican Grill SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Chipotle Mexican Grill Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen