S&P 500-Papier Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Chipotle Mexican Grill von vor 5 Jahren bedeutet

Frühes Investment

Anleger, die vor Jahren in Chipotle Mexican Grill-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Chipotle Mexican Grill-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 36,55 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 273,592 Chipotle Mexican Grill-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2026 auf 35,28 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9.652,32 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 3,48 Prozent verkleinert.

Chipotle Mexican Grill wurde am Markt mit 44,56 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net