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Chubb-Performance im Blick

S&P 500-Papier Chubb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Chubb-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Chubb-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Chubb Ltd
319.70 EUR 20.20 EUR 6.74 %
Charts | News | Analysen

Die Chubb-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Chubb-Anteile betrug an diesem Tag 158,36 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1.000 USD in die Chubb-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,315 Anteilen. Die gehaltenen Chubb-Aktien wären am 16.10.2026 2.271,97 USD wert, da der Schlussstand 359,79 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 127,20 Prozent zugenommen.

Der Chubb-Wert an der Börse wurde auf 138,42 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
29.05.19 Chubb Neutral Compass Point
27.04.17 Chubb Outperform RBC Capital Markets
14.04.16 ACE Outperform RBC Capital Markets
05.01.16 ACE Buy MKM Partners
21.08.15 ACE Outperform BMO Capital Markets

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