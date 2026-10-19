S&P 500-Papier Chubb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Chubb-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Chubb-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Die Chubb-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Chubb-Anteile betrug an diesem Tag 158,36 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1.000 USD in die Chubb-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,315 Anteilen. Die gehaltenen Chubb-Aktien wären am 16.10.2026 2.271,97 USD wert, da der Schlussstand 359,79 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 127,20 Prozent zugenommen.
Der Chubb-Wert an der Börse wurde auf 138,42 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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