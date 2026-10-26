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Profitabler Chubb-Einstieg?

S&P 500-Papier Chubb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Chubb von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Chubb-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Chubb Ltd
311.60 EUR 0.50 EUR 0.16 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Chubb-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 110,39 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10.000 USD in die Chubb-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 90,589 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 32.168,98 USD, da sich der Wert eines Chubb-Papiers am 23.10.2026 auf 355,11 USD belief. Damit wäre die Investition 221,69 Prozent mehr wert.

Chubb erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 137,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
29.05.19 Chubb Neutral Compass Point
27.04.17 Chubb Outperform RBC Capital Markets
14.04.16 ACE Outperform RBC Capital Markets
05.01.16 ACE Buy MKM Partners
21.08.15 ACE Outperform BMO Capital Markets

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