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Profitable Chubb-Investition?

S&P 500-Papier Chubb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Chubb von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Chubb-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Chubb Ltd
303.00 EUR 2.30 EUR 0.76 %
Charts | News | Analysen

Am 12.10.2023 wurde das Chubb-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 209,34 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,478 Chubb-Anteilen. Die gehaltenen Chubb-Papiere wären am 09.10.2026 162,99 USD wert, da der Schlussstand 341,20 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 62,99 Prozent angezogen.

Chubb wurde am Markt mit 131,59 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
29.05.19 Chubb Neutral Compass Point
27.04.17 Chubb Outperform RBC Capital Markets
14.04.16 ACE Outperform RBC Capital Markets
05.01.16 ACE Buy MKM Partners
21.08.15 ACE Outperform BMO Capital Markets

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