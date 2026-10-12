S&P 500-Papier Chubb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Chubb von vor 3 Jahren abgeworfen

Profitable Chubb-Investition?

12.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Chubb-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 12.10.2023 wurde das Chubb-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 209,34 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,478 Chubb-Anteilen. Die gehaltenen Chubb-Papiere wären am 09.10.2026 162,99 USD wert, da der Schlussstand 341,20 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 62,99 Prozent angezogen.

Chubb wurde am Markt mit 131,59 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net