S&P 500-Papier Citizens Financial Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Citizens Financial Group Anlegern eine Freude

Dividendentitel

So viel Dividende zahlt Dividendenaktie Citizens Financial Group.

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Citizens Financial Group am 23.04.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 1,72 USD beschlossen. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 2,38 Prozent. Somit schüttet Citizens Financial Group insgesamt 888,00 Mio. USD an Aktionäre aus. Damit wurde die Citizens Financial Group-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 1,66 Prozent verkleinert.

Citizens Financial Group-Ausschüttungsrendite

Das Citizens Financial Group-Papier beendete den Tag der Hauptversammlung via New York bei 65,17 USD. Der Citizens Financial Group-Titel verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 2,94 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert, damals betrug sie noch 3,84 Prozent.

Reale Rendite im Verhältnis zum Citizens Financial Group-Aktienkurs

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Citizens Financial Group-Aktienkurs via New York 42,48 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 84,59 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Citizens Financial Group

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 1,89 USD. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2,90 Prozent zurückgehen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Titel Citizens Financial Group

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Citizens Financial Group steht aktuell bei 27,778 Mrd. USD. Das Citizens Financial Group-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 15,12. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Citizens Financial Group auf 12,068 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte 3,86 USD aus.

Redaktion finanzen.net