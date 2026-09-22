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S&P 500-Papier Citizens Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Citizens Financial Group von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Citizens Financial Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Citizens Financial Group Inc
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Citizens Financial Group-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 24,24 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Citizens Financial Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,125 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Citizens Financial Group-Aktie auf 67,36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 277,89 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 177,89 Prozent.

Der Börsenwert von Citizens Financial Group belief sich jüngst auf 28,22 Mrd. USD. Der Citizens Financial Group-Börsengang fand am 24.09.2014 an der Börse NYSE statt. Der erste festgestellte Kurs der Citizens Financial Group-Aktie lag damals bei 23,08 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
02.01.19 Citizens Financial Group Equal Weight Barclays Capital
30.05.18 Citizens Financial Group Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
26.05.17 Citizens Financial Group Market Perform BMO Capital Markets
01.05.17 Citizens Financial Group Outperform Wedbush Morgan Securities Inc.
30.11.16 Citizens Financial Group Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.

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