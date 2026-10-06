S&P 500-Papier Citizens Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Citizens Financial Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Rentables Citizens Financial Group-Investment?

06.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Citizens Financial Group gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Citizens Financial Group-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Citizens Financial Group-Anteile an diesem Tag bei 26,18 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 381,971 Citizens Financial Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 64,31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24.564,55 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 145,65 Prozent gleich.

Citizens Financial Group war somit zuletzt am Markt 27,13 Mrd. USD wert. Das Börsendebüt der Citizens Financial Group-Papiere fand am 24.09.2014 an der Börse NYSE statt. Der Erstkurs des Citizens Financial Group-Papiers lag beim Börsengang bei 23,08 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net