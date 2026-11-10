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Citizens Financial Group-Investition

S&P 500-Papier Citizens Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Citizens Financial Group von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Citizens Financial Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Citizens Financial Group Inc
57.86 EUR 1.24 EUR 2.19 %
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Heute vor 5 Jahren wurden Citizens Financial Group-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Citizens Financial Group-Anteile an diesem Tag bei 48,02 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in Citizens Financial Group-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,825 Citizens Financial Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 65,10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.355,69 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 35,57 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Citizens Financial Group eine Börsenbewertung in Höhe von 26,38 Mrd. USD. Die Erstnotiz der Citizens Financial Group-Aktie fand am 24.09.2014 an der Börse NYSE statt. Den ersten Handelstag begann das Citizens Financial Group-Papier bei 23,08 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
02.01.19 Citizens Financial Group Equal Weight Barclays Capital
30.05.18 Citizens Financial Group Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
26.05.17 Citizens Financial Group Market Perform BMO Capital Markets
01.05.17 Citizens Financial Group Outperform Wedbush Morgan Securities Inc.
30.11.16 Citizens Financial Group Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.

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