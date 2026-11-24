Frühe Investition

Vor Jahren in Citizens Financial Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Citizens Financial Group-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 52,79 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,894 Citizens Financial Group-Aktien. Die gehaltenen Citizens Financial Group-Aktien wären am 23.11.2026 115,21 USD wert, da der Schlussstand 60,82 USD betrug. Mit einer Performance von +15,21 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Citizens Financial Group betrug jüngst 24,78 Mrd. USD. Das Citizens Financial Group-Papier wurde am 24.09.2014 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Citizens Financial Group-Papiers lag beim Börsengang bei 23,08 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net