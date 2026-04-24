S&P 500-Papier Citizens Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Citizens Financial Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Lukrativer Citizens Financial Group-Einstieg?

Vor Jahren Citizens Financial Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Citizens Financial Group-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Citizens Financial Group-Anteile an diesem Tag bei 46,18 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Citizens Financial Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,165 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.04.2026 gerechnet (64,78 USD), wäre die Investition nun 140,28 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +40,28 Prozent.

Der Citizens Financial Group-Wert an der Börse wurde auf 27,12 Mrd. USD beziffert. Am 24.09.2014 fand der erste Handelstag des Citizens Financial Group-Papiers an der Börse NYSE statt. Damals wurde der erste Kurs der Citizens Financial Group-Aktie bei 23,08 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net