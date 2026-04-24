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Lukrativer Citizens Financial Group-Einstieg?

S&P 500-Papier Citizens Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Citizens Financial Group von vor 5 Jahren abgeworfen

28.04.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Citizens Financial Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Citizens Financial Group Inc
55,00 EUR 0,90 EUR 1,66%
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades Citizens Financial Group-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Citizens Financial Group-Anteile an diesem Tag bei 46,18 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Citizens Financial Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,165 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.04.2026 gerechnet (64,78 USD), wäre die Investition nun 140,28 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +40,28 Prozent.

Der Citizens Financial Group-Wert an der Börse wurde auf 27,12 Mrd. USD beziffert. Am 24.09.2014 fand der erste Handelstag des Citizens Financial Group-Papiers an der Börse NYSE statt. Damals wurde der erste Kurs der Citizens Financial Group-Aktie bei 23,08 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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02.01.2019Citizens Financial Group Equal WeightBarclays Capital
30.05.2018Citizens Financial Group OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
26.05.2017Citizens Financial Group Market PerformBMO Capital Markets
01.05.2017Citizens Financial Group OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
30.11.2016Citizens Financial Group NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
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30.05.2018Citizens Financial Group OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
26.05.2017Citizens Financial Group Market PerformBMO Capital Markets
01.05.2017Citizens Financial Group OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
24.10.2016Citizens Financial Group BuyUBS AG
24.10.2016Citizens Financial Group OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
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02.01.2019Citizens Financial Group Equal WeightBarclays Capital
30.11.2016Citizens Financial Group NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
17.11.2016Citizens Financial Group NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
08.11.2016Citizens Financial Group HoldDeutsche Bank AG
25.01.2016Citizens Financial Group Equal WeightBarclays Capital
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