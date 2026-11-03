DAX 25.906 -0,3%ESt50 6.158 -0,3%MSCI World 4.844 -0,4%Top 10 Crypto 10,29 +2,2%Nas 25.384 +0,9%Bitcoin 69.194 +0,9%Euro 1,1195 +0,1%Öl 103,2 -1,5%Gold 3.933 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Frühe Investition

S&P 500-Papier Citizens Financial Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Citizens Financial Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Citizens Financial Group gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Citizens Financial Group Inc
57.46 EUR 0.28 EUR 0.49 %
Charts | News | Analysen

Das Citizens Financial Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Citizens Financial Group-Aktie an diesem Tag 26,17 USD wert. Bei einem Citizens Financial Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,821 Citizens Financial Group-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Citizens Financial Group-Papiers auf 64,93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 248,11 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 148,11 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Citizens Financial Group zuletzt 26,74 Mrd. USD wert. Die Citizens Financial Group-Aktie wurde am 24.09.2014 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Citizens Financial Group-Papiers auf 23,08 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Citizens Financial Group Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Citizens Financial Group Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Citizens Financial Group nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
02.01.19 Citizens Financial Group Equal Weight Barclays Capital
30.05.18 Citizens Financial Group Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
26.05.17 Citizens Financial Group Market Perform BMO Capital Markets
01.05.17 Citizens Financial Group Outperform Wedbush Morgan Securities Inc.
30.11.16 Citizens Financial Group Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.