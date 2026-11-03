S&P 500-Papier Citizens Financial Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Citizens Financial Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Frühe Investition

03.11.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Citizens Financial Group gewesen.

Das Citizens Financial Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Citizens Financial Group-Aktie an diesem Tag 26,17 USD wert. Bei einem Citizens Financial Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,821 Citizens Financial Group-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Citizens Financial Group-Papiers auf 64,93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 248,11 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 148,11 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Citizens Financial Group zuletzt 26,74 Mrd. USD wert. Die Citizens Financial Group-Aktie wurde am 24.09.2014 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Citizens Financial Group-Papiers auf 23,08 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net