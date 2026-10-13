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Lukratives Citizens Financial Group-Investment?

S&P 500-Papier Citizens Financial Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Citizens Financial Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Citizens Financial Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Citizens Financial Group Inc
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Am 13.10.2021 wurden Citizens Financial Group-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Citizens Financial Group-Anteile an diesem Tag bei 47,46 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Citizens Financial Group-Aktie investierten, hätten nun 2,107 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 134,64 USD, da sich der Wert eines Citizens Financial Group-Anteils am 12.10.2026 auf 63,90 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 34,64 Prozent zugenommen.

Citizens Financial Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 26,80 Mrd. USD gelistet. Am 24.09.2014 fand der erste Handelstag der Citizens Financial Group-Aktie an der Börse NYSE statt. Die Citizens Financial Group-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 23,08 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
02.01.19 Citizens Financial Group Equal Weight Barclays Capital
30.05.18 Citizens Financial Group Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
26.05.17 Citizens Financial Group Market Perform BMO Capital Markets
01.05.17 Citizens Financial Group Outperform Wedbush Morgan Securities Inc.
30.11.16 Citizens Financial Group Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.

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