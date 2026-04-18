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Lukratives Citizens Financial Group-Investment?

S&P 500-Papier Citizens Financial Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Citizens Financial Group von vor 3 Jahren verdient

21.04.26 16:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Citizens Financial Group-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Citizens Financial Group Inc
55,74 EUR 1,64 EUR 3,03%
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Citizens Financial Group-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Citizens Financial Group-Papier an diesem Tag 28,80 USD wert. Bei einem Citizens Financial Group-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 347,222 Citizens Financial Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 22.833,33 USD, da sich der Wert eines Citizens Financial Group-Anteils am 20.04.2026 auf 65,76 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 128,33 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Citizens Financial Group belief sich zuletzt auf 27,38 Mrd. USD. Am 24.09.2014 wagte die Citizens Financial Group-Aktie an der Börse NYSE den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs der Citizens Financial Group-Aktie bei 23,08 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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02.01.2019Citizens Financial Group Equal WeightBarclays Capital
30.05.2018Citizens Financial Group OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
26.05.2017Citizens Financial Group Market PerformBMO Capital Markets
01.05.2017Citizens Financial Group OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
30.11.2016Citizens Financial Group NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
30.05.2018Citizens Financial Group OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
26.05.2017Citizens Financial Group Market PerformBMO Capital Markets
01.05.2017Citizens Financial Group OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
24.10.2016Citizens Financial Group BuyUBS AG
24.10.2016Citizens Financial Group OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
02.01.2019Citizens Financial Group Equal WeightBarclays Capital
30.11.2016Citizens Financial Group NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
17.11.2016Citizens Financial Group NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
08.11.2016Citizens Financial Group HoldDeutsche Bank AG
25.01.2016Citizens Financial Group Equal WeightBarclays Capital
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