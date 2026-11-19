S&P 500-Papier Clorox-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Clorox Aktionären eine Freude
Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Clorox-Dividendenauszahlung aus.
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Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Clorox am 18.11.2026 wurde für das Jahr 2026 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 4,97 USD beschlossen. Damit wurde die Clorox-Ausschüttung im Vorjahresvergleich um 1,43 Prozent erhöht. Die Gesamtausschüttung von Clorox umfasst 602,00 Mio. USD. Es gab somit, wie die Dividendenhistorie zeigt, keine Veränderung der Gesamtausschüttung.
Clorox- Ausschüttungsrendite im Fokus
Am Tag der Hauptversammlung ging der Clorox-Anteilsschein via New York bei einem Wert von 108,39 USD aus dem Geschäft. Das Clorox-Wertpapier verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 5,21 Prozent. Damit zog die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich an, als sie noch 4,08 Prozent betrug.
Aktienkursentwicklung vs. reale Rendite
Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Clorox-Aktienkurs via New York um 20,90 Prozent verringert. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die wirkliche Rendite mit -11,54 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Clorox-Aktienkurs.
Dividendenaussichten von Clorox
Für 2027 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 5,01 USD aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 4,62 Prozent fallen.
Hauptdaten von Dividenden-Aktie Clorox
Die Dividenden-Aktie Clorox gehört dem S&P 500 an und ist an der Börse aktuell 12,936 Mrd. USD wert. Das Clorox-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 19,86. Der Umsatz von Clorox betrug in 2026 6,720 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 4,81 USD.
Redaktion Finanzen.net
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