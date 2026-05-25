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CME Group A-Investition

S&P 500-Papier CME Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CME Group A von vor 10 Jahren eingefahren

01.06.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in CME Group A-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CME Group Inc (A)
234,20 EUR -0,25 EUR -0,11%
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der CME Group A-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren CME Group A-Anteile an diesem Tag 98,01 USD wert. Bei einem Investment von 1.000 USD in CME Group A-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,203 CME Group A-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2.790,94 USD, da sich der Wert eines CME Group A-Papiers am 29.05.2026 auf 273,54 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 179,09 Prozent angezogen.

CME Group A war somit zuletzt am Markt 98,66 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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04.12.2018CME Group A OverweightBarclays Capital
10.07.2018CME Group A NeutralCompass Point
16.10.2017CME Group A OutperformRBC Capital Markets
08.09.2017CME Group A OverweightBarclays Capital
01.05.2017CME Group A OutperformRBC Capital Markets
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04.12.2018CME Group A OverweightBarclays Capital
16.10.2017CME Group A OutperformRBC Capital Markets
08.09.2017CME Group A OverweightBarclays Capital
01.05.2017CME Group A OutperformRBC Capital Markets
31.03.2017CME Group A OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.07.2018CME Group A NeutralCompass Point
11.08.2015CME Grou a Equal WeightBarclays Capital
26.02.2013CME Grou a haltenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.2012CME Grou a holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
14.06.2012CME Grou a neutralJ.P. Morgan Cazenove
DatumRatingAnalyst
28.10.2016CME Group A UnderperformRBC Capital Markets
09.12.2015CME Grou a UnderperformRBC Capital Markets

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