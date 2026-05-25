S&P 500-Papier CME Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CME Group A von vor 10 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in CME Group A-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der CME Group A-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren CME Group A-Anteile an diesem Tag 98,01 USD wert. Bei einem Investment von 1.000 USD in CME Group A-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,203 CME Group A-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2.790,94 USD, da sich der Wert eines CME Group A-Papiers am 29.05.2026 auf 273,54 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 179,09 Prozent angezogen.
CME Group A war somit zuletzt am Markt 98,66 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: CME Group A und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf CME Group A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CME Group A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent