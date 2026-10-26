S&P 500-Papier CME Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CME Group A von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in CME Group A-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Vor 1 Jahr wurde das CME Group A-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 269,54 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in das CME Group A-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,710 CME Group A-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 23.10.2026 auf 305,71 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.134,19 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 13,42 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von CME Group A belief sich zuletzt auf 109,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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