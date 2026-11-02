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Profitabler CME Group A-Einstieg?

S&P 500-Papier CME Group A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CME Group A-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen CME Group A-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CME Group Inc (A)
270.35 EUR -0.70 EUR -0.26 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden CME Group A-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die CME Group A-Aktie bei 212,57 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CME Group A-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 47,043 CME Group A-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 14.260,71 USD, da sich der Wert eines CME Group A-Anteils am 30.10.2026 auf 303,14 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 42,61 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von CME Group A belief sich zuletzt auf 108,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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CME Group A Analysen

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
04.12.18 CME Group A Overweight Barclays Capital
10.07.18 CME Group A Neutral Compass Point
16.10.17 CME Group A Outperform RBC Capital Markets
08.09.17 CME Group A Overweight Barclays Capital
01.05.17 CME Group A Outperform RBC Capital Markets

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