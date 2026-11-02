S&P 500-Papier CME Group A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CME Group A-Investment von vor 3 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen CME Group A-Investment verdienen können.
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Heute vor 3 Jahren wurden CME Group A-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die CME Group A-Aktie bei 212,57 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CME Group A-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 47,043 CME Group A-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 14.260,71 USD, da sich der Wert eines CME Group A-Anteils am 30.10.2026 auf 303,14 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 42,61 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von CME Group A belief sich zuletzt auf 108,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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