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S&P 500-Papier CME Group A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CME Group A von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in CME Group A-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CME Group Inc (A)
260.35 EUR 0.35 EUR 0.13 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem CME Group A-Papier statt. Diesen Tag beendete die CME Group A-Aktie bei 103,93 USD. Bei einem Investment von 100 USD in CME Group A-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,962 CME Group A-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 282,76 USD, da sich der Wert eines CME Group A-Papiers am 16.10.2026 auf 293,87 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 182,76 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete CME Group A eine Marktkapitalisierung von 105,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
04.12.18 CME Group A Overweight Barclays Capital
10.07.18 CME Group A Neutral Compass Point
16.10.17 CME Group A Outperform RBC Capital Markets
08.09.17 CME Group A Overweight Barclays Capital
01.05.17 CME Group A Outperform RBC Capital Markets

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