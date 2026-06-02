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S&P 500-Papier Cognizant-Aktie: Über diese Dividende können sich Cognizant-Aktionäre freuen

03.06.26 16:36 Uhr
S&P 500-Papier Cognizant-Aktie: Über diese Dividende können sich Cognizant-Aktionäre freuen | finanzen.net

Anleger aufpasst: So hoch fällt die Cognizant-Dividendenauszahlung aus.

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Cognizant Corp.
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Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Cognizant am 02.06.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 1,24 USD vereinbart. Damit wurde die Cognizant-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 3,33 Prozent erhöht. Somit schüttet Cognizant insgesamt 610,00 Mio. USD an Aktionäre aus. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Gesamtausschüttung noch bei 600,00 Mio. USD angesetzt wurde.

Cognizant- Dividendenrenditeanpassung

Via NASDAQ beendete der Cognizant-Anteilsschein den Tag der Hauptversammlung bei 55,14 USD. Die Dividendenrendite für 2025 beträgt 1,49 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich vermindert, damals betrug sie noch 1,56 Prozent.

Vergleich von Kursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Cognizant-Kurs via NASDAQ um 22,12 Prozent reduziert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -11,44 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Cognizant-Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Cognizant

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 1,29 USD aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 2,33 Prozent zulegen.

Kerndaten von Dividenden-Aktie Cognizant

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Cognizant beläuft sich aktuell auf 27,042 Mrd. USD. Das Cognizant-KGV beträgt aktuell 18,20. Der Umsatz von Cognizant belief sich in 2025 auf 21,108 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 4,56 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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