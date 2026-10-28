S&P 500-Papier Coinbase-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Coinbase von vor 5 Jahren angefallen

Hochrechnung

28.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Coinbase eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Das Coinbase-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Coinbase-Papier bei 319,13 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 31,335 Coinbase-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 27.10.2026 auf 161,09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5.047,79 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 49,52 Prozent.

Der Börsenwert von Coinbase belief sich jüngst auf 42,56 Mrd. USD. Der Coinbase-Börsengang fand am 14.04.2021 an der Börse NAS statt. Ein Coinbase-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 381,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net