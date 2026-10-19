S&P 500-Papier Comfort Systems USA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Comfort Systems USA-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Wer vor Jahren in Comfort Systems USA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Das Comfort Systems USA-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 827,92 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1.000 USD in die Comfort Systems USA-Aktie investierten, hätten nun 1,208 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.738,18 USD, da sich der Wert einer Comfort Systems USA-Aktie am 16.10.2026 auf 1.439,07 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 73,82 Prozent vermehrt.
Der Comfort Systems USA-Wert an der Börse wurde auf 50,64 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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