S&P 500-Papier ConocoPhillips-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ConocoPhillips-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

ConocoPhillips-Anlage unter der Lupe

28.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in ConocoPhillips eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden ConocoPhillips-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die ConocoPhillips-Aktie 117,80 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1.000 USD in die ConocoPhillips-Aktie investiert hat, hat nun 8,489 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 27.10.2026 1.256,03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 147,96 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 25,60 Prozent.

ConocoPhillips war somit zuletzt am Markt 177,99 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net