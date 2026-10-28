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ConocoPhillips-Anlage unter der Lupe

S&P 500-Papier ConocoPhillips-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ConocoPhillips-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier ConocoPhillips-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ConocoPhillips-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in ConocoPhillips eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ConocoPhillips
133.00 EUR -1.22 EUR -0.91 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden ConocoPhillips-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die ConocoPhillips-Aktie 117,80 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1.000 USD in die ConocoPhillips-Aktie investiert hat, hat nun 8,489 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 27.10.2026 1.256,03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 147,96 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 25,60 Prozent.

ConocoPhillips war somit zuletzt am Markt 177,99 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: EQRoy / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
15.10.20 ConocoPhillips Outperform RBC Capital Markets
19.08.19 ConocoPhillips Overweight Barclays Capital
15.06.18 ConocoPhillips Outperform BMO Capital Markets
09.11.17 ConocoPhillips Outperform RBC Capital Markets
27.10.17 ConocoPhillips Overweight Barclays Capital

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