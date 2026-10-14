S&P 500-Papier ConocoPhillips-Aktie: So viel hätte eine Investition in ConocoPhillips von vor 10 Jahren abgeworfen

Lohnendes ConocoPhillips-Investment?

14.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren ConocoPhillips-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

ConocoPhillips-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 41,67 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 239,981 ConocoPhillips-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 33.813,29 USD, da sich der Wert eines ConocoPhillips-Papiers am 13.10.2026 auf 140,90 USD belief. Damit wäre die Investition um 238,13 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von ConocoPhillips bezifferte sich zuletzt auf 163,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net