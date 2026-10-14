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Lohnendes ConocoPhillips-Investment?

S&P 500-Papier ConocoPhillips-Aktie: So viel hätte eine Investition in ConocoPhillips von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier ConocoPhillips-Aktie: So viel hätte eine Investition in ConocoPhillips von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren ConocoPhillips-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ConocoPhillips
125.54 EUR 2.78 EUR 2.26 %
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ConocoPhillips-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 41,67 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 239,981 ConocoPhillips-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 33.813,29 USD, da sich der Wert eines ConocoPhillips-Papiers am 13.10.2026 auf 140,90 USD belief. Damit wäre die Investition um 238,13 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von ConocoPhillips bezifferte sich zuletzt auf 163,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: EQRoy / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
15.10.20 ConocoPhillips Outperform RBC Capital Markets
19.08.19 ConocoPhillips Overweight Barclays Capital
15.06.18 ConocoPhillips Outperform BMO Capital Markets
09.11.17 ConocoPhillips Outperform RBC Capital Markets
27.10.17 ConocoPhillips Overweight Barclays Capital

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