S&P 500-Papier Corteva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corteva von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Corteva-Aktie Anlegern gebracht.
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Heute vor 3 Jahren wurde die Corteva-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Corteva-Papier bei 7,32 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 13,667 Corteva-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.10.2026 gerechnet (12,86 USD), wäre die Investition nun 175,75 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 75,75 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Corteva bezifferte sich zuletzt auf 8,48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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