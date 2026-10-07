S&P 500-Papier Crown Castle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Crown Castle von vor einem Jahr gekostet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Crown Castle-Aktien verlieren können.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Crown Castle-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 95,14 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 105,108 Crown Castle-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7.176,79 USD, da sich der Wert eines Crown Castle-Anteils am 06.10.2026 auf 68,28 USD belief. Das entspricht einem Minus von 28,23 Prozent.
Der Börsenwert von Crown Castle belief sich zuletzt auf 28,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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