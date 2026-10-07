DAX 25.104 -1,4%ESt50 6.180 -1,5%MSCI World 4.985 +0,6%Top 10 Crypto 11,36 -1,6%Nas 27.519 -0,3%Bitcoin 74.233 -2,4%Euro 1,1196 -0,6%Öl 100,0 -0,6%Gold 4.117 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Rentabler Crown Castle-Einstieg?

S&P 500-Papier Crown Castle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Crown Castle von vor einem Jahr gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Crown Castle-Aktien verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Crown Castle Corp
60.00 EUR 0.50 EUR 0.84 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Crown Castle-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 95,14 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 105,108 Crown Castle-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7.176,79 USD, da sich der Wert eines Crown Castle-Anteils am 06.10.2026 auf 68,28 USD belief. Das entspricht einem Minus von 28,23 Prozent.

Der Börsenwert von Crown Castle belief sich zuletzt auf 28,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Crown Castle Aktie News

Werbung

Crown Castle Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Crown Castle nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
19.03.19 Crown Castle Hold Deutsche Bank AG
16.10.17 Crown Castle Perform Oppenheimer & Co. Inc.
13.09.16 Crown Castle International Buy SunTrust
22.07.16 Crown Castle International Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
21.07.16 Crown Castle International Equal Weight Barclays Capital

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.