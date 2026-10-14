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Hochrechnung

S&P 500-Papier Crown Castle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Crown Castle von vor 3 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Crown Castle-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Crown Castle Corp
70.00 EUR -1.50 EUR -2.10 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurden Crown Castle-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Crown Castle-Aktie letztlich bei 94,54 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Crown Castle-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,058 Anteilen. Die gehaltenen Crown Castle-Papiere wären am 13.10.2026 84,15 USD wert, da der Schlussstand 79,56 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 15,85 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Crown Castle eine Börsenbewertung in Höhe von 34,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Crown Castle Analysen

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Datum Rating Analyst
19.03.19 Crown Castle Hold Deutsche Bank AG
16.10.17 Crown Castle Perform Oppenheimer & Co. Inc.
13.09.16 Crown Castle International Buy SunTrust
22.07.16 Crown Castle International Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
21.07.16 Crown Castle International Equal Weight Barclays Capital

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