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Danaher-Dividende

S&P 500-Papier Danaher-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Danaher-Anleger freuen

06.05.26 16:36 Uhr
S&P 500-Papier Danaher-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Danaher-Anleger freuen | finanzen.net

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende erhalten Danaher-Anleger.

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Danaher Corp.
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Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Danaher am 05.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 1,28 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 18,52 Prozent. Alles in allem schüttet Danaher 878,00 Mio. USD an Aktionäre aus. Damit wurde die Danaher-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 14,32 Prozent erhöht.

Aktie mit Dividendenrendite

Das Danaher-Papier beendete den Tag der Hauptversammlung via New York bei 174,63 USD. Danaher weist für 2025 eine Dividendenrendite von 0,56 Prozent auf. Damit erhöhte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 0,47 Prozent betrug.

Vergleich von realer Rendite und Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von Danaher via New York um 8,11 Prozent verringert. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite gemessen an einer Performance von -7,82 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Danaher-Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Danaher

Für das Jahr 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 1,38 USD. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 0,79 Prozent hinzugewinnen.

Basisinformationen zu Dividenden-Aktie Danaher

Danaher ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 123,390 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Danaher beläuft sich aktuell auf 45,36. 2025 setzte Danaher 24,568 Mrd. USD um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 5,05 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

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