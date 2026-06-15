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Datadog A-Investment im Blick

S&P 500-Papier Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Datadog A-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

16.06.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Datadog A-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

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Datadog Inc Registered Shs -A-
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Datadog A-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Datadog A-Anteile an diesem Tag 95,75 USD wert. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Datadog A-Aktie investiert, befänden sich nun 10,444 Datadog A-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.434,36 USD, da sich der Wert eines Datadog A-Anteils am 15.06.2026 auf 233,09 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 143,44 Prozent gesteigert.

Am Markt war Datadog A jüngst 81,88 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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