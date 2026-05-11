S&P 500-Papier Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Datadog A-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Rentable Datadog A-Investition?

Vor Jahren Datadog A-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Die Datadog A-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Datadog A-Aktie bei 113,42 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 88,168 Datadog A-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17.838,12 USD, da sich der Wert eines Datadog A-Anteils am 11.05.2026 auf 202,32 USD belief. Aus 10.000 USD wurden somit 17.838,12 USD, was einer positiven Performance von 78,38 Prozent entspricht.

Datadog A wurde jüngst mit einem Börsenwert von 70,68 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net