S&P 500-Papier Datadog A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Datadog A von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Datadog A-Aktie Investoren gebracht.
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Vor 1 Jahr wurde das Datadog A-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 152,41 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1.000 USD in die Datadog A-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,561 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.07.2026 1.675,55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 255,37 USD belief. Mit einer Performance von +67,55 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Datadog A wurde am Markt mit 92,76 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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