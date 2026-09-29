S&P 500-Papier Datadog A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Datadog A von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren Datadog A-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
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Am 29.09.2025 wurden Datadog A-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 145,26 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in Datadog A-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,884 Datadog A-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Datadog A-Papiers auf 268,70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.849,79 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 84,98 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Datadog A belief sich zuletzt auf 96,09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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