S&P 500-Papier Datadog A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Datadog A-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Datadog A-Investition

10.11.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Datadog A-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Datadog A-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Datadog A-Aktie bei 188,80 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Datadog A-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,297 Datadog A-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.11.2026 gerechnet (179,62 USD), wäre das Investment nun 951,38 USD wert. Die Abnahme von 1.000 USD zu 951,38 USD entspricht einer negativen Performance von 4,86 Prozent.

Der Börsenwert von Datadog A belief sich jüngst auf 64,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net