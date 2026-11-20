Diamondback Energy-Anlage im Blick

Vor Jahren Diamondback Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Diamondback Energy-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Diamondback Energy-Aktie letztlich bei 97,10 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 10,299 Diamondback Energy-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 176,77 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.820,49 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 82,05 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Diamondback Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 48,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net