S&P 500-Papier Diamondback Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Diamondback Energy-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Frühe Anlage

Bei einem frühen Diamondback Energy-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 01.05.2021 wurde die Diamondback Energy-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 81,73 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 122,354 Diamondback Energy-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 30.04.2026 auf 205,63 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25.159,67 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 151,60 Prozent.

Diamondback Energy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 57,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net