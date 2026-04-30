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S&P 500-Papier Diamondback Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Diamondback Energy-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

01.05.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Diamondback Energy-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diamondback Energy Inc
176,30 EUR 5,86 EUR 3,44%
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Am 01.05.2021 wurde die Diamondback Energy-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 81,73 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 122,354 Diamondback Energy-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 30.04.2026 auf 205,63 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25.159,67 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 151,60 Prozent.

Diamondback Energy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 57,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu Diamondback Energy Inc

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16.01.2019Diamondback Energy OverweightBarclays Capital
11.01.2019Diamondback Energy OutperformBMO Capital Markets
20.12.2018Diamondback Energy OutperformImperial Capital
30.11.2018Diamondback Energy OutperformCowen and Company, LLC
20.08.2018Diamondback Energy BuyWilliams Capital
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16.01.2019Diamondback Energy OverweightBarclays Capital
11.01.2019Diamondback Energy OutperformBMO Capital Markets
20.12.2018Diamondback Energy OutperformImperial Capital
30.11.2018Diamondback Energy OutperformCowen and Company, LLC
20.08.2018Diamondback Energy BuyWilliams Capital
DatumRatingAnalyst
06.02.2018Diamondback Energy NeutralB. Riley FBR, Inc.
18.10.2017Diamondback Energy HoldWilliams Capital
11.10.2017Diamondback Energy Equal WeightBarclays Capital
03.10.2017Diamondback Energy HoldWilliams Capital
23.03.2017Diamondback Energy NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst

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