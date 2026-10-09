S&P 500-Papier Diamondback Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Diamondback Energy-Investment von vor 3 Jahren verdient

Frühe Investition

09.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Diamondback Energy-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Diamondback Energy-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 156,47 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,391 Diamondback Energy-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 08.10.2026 auf 191,68 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.225,03 USD wert. Mit einer Performance von +22,50 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Diamondback Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 51,49 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net