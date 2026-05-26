S&P 500-Papier Digital Realty Trust-Aktie: Diese Dividendenauszahlung sieht Digital Realty Trust für Anteilseigner vor

Dividendenausschüttung

Digital Realty Trust-Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Digital Realty Trust-Dividendenauszahlung aus.

Im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Digital Realty Trust am 29.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 4,88 USD je Aktie vereinbart. Wie die Dividendenhistorie zeigt, ist die Dividende damit gleichgeblieben. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Digital Realty Trust beträgt 1,73 Mrd. USD. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vorjahresvergleich um 5,83 Prozent.

Dividendenrenditeanpassung

Zum New York-Schluss notierte die Digital Realty Trust-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 190,00 USD. Für das Jahr 2025 verzeichnet der Digital Realty Trust-Titel eine Dividendenrendite von 3,15 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Anstieg der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2,75 Prozent.

Kursentwicklung und reale Rendite im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren hat der Digital Realty Trust-Kurs via New York 81,33 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 90,43 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Digital Realty Trust

Für 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 4,90 USD aus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2,58 Prozent zurückgehen.

Basisinformationen der Digital Realty Trust-Aktie

Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens Digital Realty Trust steht aktuell bei 66,475 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Digital Realty Trust weist aktuell ein KGV von 43,21 auf. 2025 setzte Digital Realty Trust 6,113 Mrd. USD um und erzielte ein EPS von 3,58 USD.

Redaktion finanzen.net