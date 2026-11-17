Rentable Digital Realty Trust-Investition?

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Digital Realty Trust-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Digital Realty Trust-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 134,53 USD. Bei einem Digital Realty Trust-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,743 Digital Realty Trust-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Digital Realty Trust-Aktie auf 178,77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 132,88 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 32,88 Prozent gesteigert.

Digital Realty Trust wurde jüngst mit einem Börsenwert von 68,02 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net